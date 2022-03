Non solo Scamacca | Possibile ritorno di fiamma per l’attacco dell’Inter

L’attacca dell’Inter è in crisi e la dirigenza nerazzurra è già al lavoro per rinforzare il reparto. Può tornare di moda un nome

L’Inter di Simone Inzaghi non segna più. È ormai certificata la crisi di Lautaro e compagni, ancora a secco di gol anche in Coppa Italia nel derby di andata contro il Milan.

I nerazzurri non trovano la rete da ben 403 minuti, più di quattro partite consecutive, e hanno frenato bruscamente anche in Serie A. Nel pre-partita di Milan-Inter Marotta aveva parlato così a Lautaro Martinez: “È un ragazzo e deve vivere questi periodi altalenanti tra il far gol e non farli. Per un attaccante fare gol è importante, se non lo fai vai in apprensione. Deve stare tranquillo, è un giocatore importante, l’Inter ci crede e deve ritrovare la via del gol. Deve ritrovarlo attraverso sé stesso e attraverso la squadra”. L’attaccante argentino ha accusato più di tutti i compagni la partenza di Lukaku, e adesso la dirigenza nerazzurra sarebbe alla ricerca di un altro attaccante con quelle caratteristiche.

Calciomercato Inter, può tornare di moda Thuram | I dettagli

Come riportato da ‘Tuttosport’, per l’Inter potrebbe tornare di moda il nome di Marcus Thuram, già ad un passo dai nerazzurri nell’ultimo calciomercato estivo. L’attaccante francese è reduce da diversi infortuni e la sua valutazione è scesa rispetto ai 30 milioni di euro chiesti in estate dal Borussia Monchengladbach. Il giocatore, assistito da Mino Raiola, ha caratteristiche simili a Lukaku, di profondità e forte in campo aperto. Occhi sempre puntati, dunque, anche su Thuram in casa Inter.