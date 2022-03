Calciomercato, saluta l’Inter in estate | Si scatena il derby

L’Inter è al lavoro anche sui rinnovi di contratto in vista della prossima stagione. Non mancano però i calciatori già ben consapevoli di dover lasciare Milano. Derby per un centrocampista

L’Inter tra campo e mercato continua a lavorare su più fronti. Marotta e soci pensano infatti da tempo anche ai rinnovi di contratto dei calciatori più vicini alla scadenza. Tra chi ha l’accordo in chiusura a giugno 2022 c’è anche chi come Matias Vecino uscirà però di scena, salutando la società meneghina in estate per mancato prolungamento.

La stagione di Vecino è stata infatti fin qui da dimenticare. Ancora una volta troppi infortuni, senza contare una fiducia mai conquistata nei confronti di Simone Inzaghi che gli ha concesso fino ad ora appena 481 minuti tra tutte le competizioni. Un bottino magro, condizionato chiaramente anche dai problemi fisici che lo perseguitano ormai da un paio di stagioni. Il suo futuro appare quindi ben lontano dall’Inter e non mancherebbero le squadre pronte ad accoglierlo. Nello specifico secondo quanto sottolineato da ‘Takvim.com’, con l’obiettivo di rafforzare le rispettive rose in vista della prossima annata, Fenerbahce e Galatasaray si ritroverebbero faccia a faccia proprio per l’interista.

Calciomercato Inter, Vecino va via: sfida in salsa turca

Vecino lascerà l’Inter, e come rivela il portale il Galatasaray aveva già precedentemente fatto un’offerta al calciatore, mentre ora anche i rivali del Fenerbahce sono interessati e hanno iniziato a muoversi per uno sbarco in Turchia.

Le due compagini di Istanbul sembrano dunque avanti rispetto alla possibile concorrenza per arrivare a Vecino a costo zero dall’Inter. La prossima tappa del 30enne uruguaiano potrebbe quindi essere in Turchia, con Galatasaray o Fenerbahce.