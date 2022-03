Calciomercato, l’Inter cede Lautaro Martinez | Ci sono le cifre

L’avventura di Lautaro Martinez con la maglia dell’Inter potrebbe concludersi alla fine di questa stagione nonostante il fresco rinnovo fino al 2026

Bye bye Lautaro Martinez. Nella prossima estate l’Inter e l’argentino potrebbero dirsi addio, nonostante un contratto da poco rinnovato fino a giugno 2026. E la crisi di gol che ha colpito lo stesso classe ’97 di Bahia Bianca c’entra poco, il motivo del divorzio sarà semmai sempre quello economico, coi nerazzurri ancora bisognosi di fare cassa per la gestione ordinaria e, soprattutto, per la campagna di rafforzamento.

Premier più che Liga per il numero dieci della squadra di Simone Inzaghi. Occhio, perché no, al Tottenham di Antonio Conte che lo ha già allenato all’Inter aiutandolo nel percorso di maturazione, così come ad Arsenal e Manchester United.

Lautaro via dall’Inter, ma a che prezzo? Per la maggioranza dei nostri follower Twitter, evidentemente ‘influenzati’ dagli ultimi due deludenti mesi dell’attaccante, Marotta e Ausilio dovrebbero cederlo già di fronte a una offerta di 50 milioni di euro.

📊 MOMENTO SONDAGGIO https://t.co/VdiktdtZ9x 📊 #Lautaro non segna più dopo il rinnovo: se dovesse decidere di cederlo, l’#Inter per quale cifra dovrebbe fare partire il Toro❓ 📲 RT, VOTA e COMMENTA — calciomercato.it (@calciomercatoit) March 3, 2022

Per la restante parte, come si evince dall’esito del sondaggio di Calciomercato.it, solo in caso di proposta tra i 60 e gli 80 milioni di euro.