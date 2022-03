PAGELLE E TABELLINO FIORENTINA-JUVENTUS 0-1 | Vlahovic non punge, fantasma Piatek

Le pagelle di Fiorentina-Juventus, match valido per la semifinale di andata di Coppa Italia: Vlahovic non riesce a zittire i fischi

La sfida dell’Artemio Franchi, attesissima per l’accoglienza riservata dai tifosi della Viola a Dusan Vlahovic, non termina a reti inviolate come Milan-Inter: la Juventus la vince all’ultimo con l’autogol di Venuti.

Le pagelle del match tra Juventus e Fiorentina. Ecco i voti:

JUVENTUS

Perin 6 – Poco impegnato, anche se riesce a farsi trovare pronto all’occorrenza.

Danilo 6 – Non una delle migliori prestazioni del brasiliano, ma riesce a dare certezze ai compagni di reparto.

De Ligt 7 – Monumentale. L’olandese si conferma come un indispensabile per la compagine di Allegri, quando nessuno può più niente c’è ancora Matthijs.

De Sciglio 5.5 – Fatica a tenere il passo di Ikone, che gli scappa via a più riprese e lo mette in seria difficoltà. Annebbiato.

Ake 5 – Esordio difficile per il ragazzino, che nel primo tempo deve fare il terzino aggiunto e soffre la maggiore spinta degli avversari. (45′ Cuadrado 6.5 – Entra, fa casino e scombina i piani. Ancora decisivo in occasione della rete, sempre allo scadere. Match winner)

Locatelli 5.5 – Più defilato in campo e nella manovra dei bianconeri sembra essere in affanno in diverse circostanze, sbagliando decisione in più occasioni. Poco lucido.

Arthur 6 – Un rifugio sicuro per i compagni di squadra quando ha palla al piede, in sofferenza quando deve inseguire le maglie viola.

Rabiot 5.5 – Il solito francese, che corre e si fa sentire in mezzo al campo, ma troppo impreciso. Caos calmo.

Pellegrini 5.5 – Nel primo tempo gioca sulla linea esterna del campo, in cerca di spazi e guizzi che però non arrivano mai. Vorrei ma non posso.

Vlahovic 5 – Nella notte più difficile, in mezzo ai fischi dell’Artemio Franchi riceve un solo pallone in area di rigore e prova un pallonetto bloccato da Terraciano. Solo sull’isola.

Kean 4.5 – Perde quasi tutti i duelli con Milenkovic, subisce falli e botte, ma non riesce mai ad essere un riferimento per la squadra. (59′ Morata 6 – Entra e mette la sua qualità al servizio dei compagni, anche con pochi palloni giocabili fa valere la sua utilità)

ALLEGRI 6 – Una Juve brutta, che subisce poco e cresce sul finale. Alla fine la vince pure e torna a Torino senza aver subito gol: genio del male.

FIORENTINA

Terraciano 6 – Viene impegnato solamente una volta nel corso della partita e si fa trovare pronto sul pallonetto di Vlahovic. Nel finale si fa infilare da un suo compagno di squadra e perde una partita in cui non ha rischiato nulla.

Biraghi 6 – Volenteroso e puntuale in fase difensiva, poco efficace davanti.

Igor 6.5 – Bravissimo a mettere in difficoltà Vlahovic facendo valere la sua fisicità prorompente. Roccioso.

Milenkovic 6 – Una partita eccezionale per 70′, in cui non fa passare nemmeno uno spillo e mangia in testa a Kean. Nel finale di gara cala fisicamente e anche in occasione della rete bianconera non è impeccabile.

Odriozola 6 – Fa valere la sua qualità offensiva, dietro è attento ma non è praticamente mai impensierito dai bianconeri. (45′ Venuti 4.5 – Entra per sostituire l’infortunato Odriozola, si impegna e spinge a più non posso, ma fa la differenza al contrario con un autogol che rischia di pesare tantissimo)

Castrovilli 6 – Bene a centrocampo, superiore agli avversari e bravo anche a farsi trovare con gli inserimenti offensivi.

Torreira 6.5 – Uno dei migliori dei viola, ruba palloni e serve grandi palloni agli attaccanti. Fantasia e concretezza.

Bonaventura 6 – Fa valere la sua esperienza sul giovane Ake nel primo tempo, nella ripresa si spegne piano piano. Scaricato.

Ikone 6.5 – Fa fuoco e fiamme con le sue scorribande offensive, entra nella testa di De Sciglio e lo tormenta per 90′. Tutto bellissimo, ma sbaglia due occasioni da gol colossali.

Piatek 4.5 – Ci si è accorti del Pistolero solamente al momento del cambio. Fantasma. (65′ Cabral 5.5 – Tanta voglia, ma entra quando i compagni calano e non riesce ad avere il supporto necessario. Scarso tempismo.)

Saponara 6 – Qualità al servizio della squadra, che però manca nella finalizzazione. Incompreso. (65′ Sottil 5.5 – Fumoso.)