Le dichiarazioni di Stefano Pioli al termine del derby Milan-Inter, semifinale di andata di Coppa Italia terminata sul punteggio di 0-0

Finisce in parità il match di andata di Coppa Italia tra Milan e Inter. Ai punti avrebbe meritato la squadra rossonera, ma gli uomini di Stefano Pioli sono risultati spesso imprecisi e alla fine il risultato è addirittura di 0-0.

Il tecnico del Diavolo – intervenuto in conferenza stampa – ha così parlato: “Il Milan ha fatto una buona prestazione, siamo stati squadra per tutta la durata della gara. L’abbiamo approcciata bene, abbiamo creato di più ma non siamo riusciti a concretizzare. Dispiace, ma è stata una prestazione che lascia aperto ogni discorso di qualificazione. Niente gol subiti, bicchiere mezzo pieno? No, per me lo è la prestazione della squadra. Il risultato rimane aperto, ma sarebbe stato comunque così perché sono due squadre forti. In un derby non fa differenza giocare in casa o in trasferta. Rimane la prestazione solida, giusta, fatta con coraggio, energia e aggressività”.

Difesa solida – “Abbiamo vinto tanti duelli ma io sono sempre dell’idea che se i difensori fanno un’ottima partita è anche merito dei compagni. Abbiamo corso tutti e aggredito tanto, mettendo così in mostra le qualità dei difensori”.

Milan, Pioli: “Meritavamo di vincere noi. Col Napoli saremo pronti”

Cambi poco incisivi – “È stata una partita intensa, era giusto mettere in campo energie fresche. Abbiamo avuto delle occasioni che non siamo riusciti a sfruttare. La squadra meritava di vincere, è un peccato che non sia arrivato il successo. Giroud? Io l’ho visto bene, ha lavorato tanto. È stato un punto di riferimento importante. Capisco che spesso gli attaccanti si giudicano per il gol ma ha fatto un lavoro ottimale”.

Sfida al Napoli – “Le dispiace non preparare la partita per una settimana intera? No, sarebbe significato esser fuori dalla coppa Italia ed io sono contento di potermi giocare una finale. Avremo tempo per recuperare energie e per prepararla al meglio. Saremo pronti”.

Corsa scudetto -“L’Inter è una squadra forte come tutte le cinque squadre che lottano per lo scudetto e per la Champions. Bisognerà dunque spingere tanto se si vorrà ottenere qualcosa”.