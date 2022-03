Inter in crisi, quanti guai per Inzaghi: “Giocano per conto loro”

Prosegue il periodo negativo dell’Inter, prestazione scialba degli uomini di Inzaghi: diversi nerazzurri finiscono sotto accusa

E’ un momento decisamente complicato per l’Inter, che sembra aver smarrito d’un colpo tutte le certezze maturate nella prima metà della stagione. I nerazzurri anche nel derby di andata in semifinale di Coppa Italia hanno espresso una prestazione non convincente e ora il rendimento preoccupa.

Una sola vittoria nelle ultime sette gare ufficiali, quella nei quarti di finale di coppa Italia con la Roma, un attacco senza reti negli ultimi 400 e passa minuti giocati. Numeri impietosi che fotografano una involuzione che ha dell’inverosimile. La sconfitta nel derby in campionato pesa, evidentemente, in qualche modo nella testa, la compagine di Simone Inzaghi non si ritrova e per come ha giocato ieri sera può essere contenta dello 0-0 che tiene tutti i discorsi aperti in vista del ritorno. Il Milan ha giocato decisamente meglio ma non è riuscito a concretizzare la sua superiorità. Sull’andamento della partita, si è espresso l’ex allenatore rossonero Arrigo Sacchi, che alla ‘Gazzetta dello Sport’ ha sottolineato i tanti problemi dell’Inter in questo momento.

Milan-Inter, delusione nerazzurra | Sacchi duro: “Inzaghi dovrà lavorare molto, ci sono giocatori spaesati”

Inzaghi ha due guai su tutti secondo Sacchi: la stanchezza dei suoi e la difficoltà delle riserve di incidere. “L’Inter mi sembra sulle gambe, gli attaccanti erano sempre soli – ha spiegato – Il reparto più forte è il centrocampo ma si vede che diversi elementi non sono al massimo. Brozovic è sotto tono e anche Barella non rende come potrebbe, la manovra così è più lenta. Inzaghi dovrà lavorare per recuperare certi giocatori, in questo periodo si dovrebbe sfruttare la rosa ampia. Ma i cambi non hanno portato benefici. Vidal, Sanchez, Correa è come se fossero spaesati e giocassero per conto loro e non di insieme”.