CM.IT | Milan, infortunio Romagnoli: l’esito degli esami sul difensore

Milan, infortunio Romagnoli: svolti questa mattina gli esami medici dopo lo stop di ieri sera nel corso del derby con l’Inter

Milan nuovamente in ansia per gli infortunati, dopo lo stop di Alessio Romagnoli. Il difensore, dopo 25 minuti nel derby di ieri sera contro l’Inter in Coppa Italia, ha abbandonato il campo per un problema muscolare toccandosi la coscia. Al suo posto, ha proseguito la gara Pierre Kalulu.

Questa mattina, sono stati svolti gli esami medici di rito per stabilire l’entità dell’infortunio. Parziale sospiro di sollievo per Stefano Pioli. Gli esami hanno escluso lesioni muscolari o tendinee alla regione dell’adduttore sinistro della coscia e dunque la possibilità di uno stop consistente che gli avrebbe precluso la disputa delle prossime gare di campionato. Le condizioni del centrale saranno valutate di giorno in giorno. C’è dunque al momento una speranza di vederlo in campo domenica sera nel big match del ‘Maradona’ contro il Napoli, per la vetta della classifica. Nel caso in cui non dovesse farcela, come ieri sera, coppia centrale davanti a Mike Maignan formata da Tomori e Kalulu.