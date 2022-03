Fiorentina-Juventus, Allegri (e non solo) nel mirino: “Santone che se la ride”

A molti tifosi della Juventus non è andata giù la prestazione della squadra nel primo tempo della sfida con la Fiorentina valevole per l’andata delle semifinali di Coppa Italia

Tifosi della Juventus scatenati su Twitter. A molti non è affatto piaciuta la prestazione della squadra nel primo tempo (finito 0-0) dell’attesa sfida contro la Fiorentina. Nel mirino, e non è una sorpresa, Massimiliano Allegri ma anche qualche giocatore, su tutti Moise Kean.

Ecco alcuni tweet ‘contro’ il tecnico bianconero e il classe 2000, meno brillante sicuramente del grande ex Vlahovic:

Oggi vedo un solo allenatore in campo. L’altro è un santone che se la ride e se la spassa a spararla più grossa con i suoi amiconi in panchina, come fosse al bar. Vergognoso. In una partita dove non la stiamo sfiorando nemmeno #FiorentinaJuve

— JSpeed993 (@juvspeed993) March 2, 2022