Fiorentina-Juventus, Italiano: “Mi fa arrabbiare” | E su Vlahovic…

Le parole di Vincenzo Italiano al termine di Fiorentina-Juventus: il tecnico viola si sofferma anche sul ritorno a Firenze di Vlahovic

Le parole di Vincenzo Italiano a ‘Mediaset’ al termine della semifinale di andata di Coppa Italia tra Fiorentina e Juventus.

RITORNO – “Purtroppo continuiamo a non essere lucidi nei momenti finali di alcune partite che, se non le sblocchiamo, le perdiamo. Sinceramente, la squadra ha fatto tutto quello che doveva, non posso rimproverare nulla. Dobbiamo crescere, purtroppo non riusciamo a mettere la ciliegina sulla torta. Abbiamo il secondo round, andremo a giocarcela. Prendere gol in quel modo fa molto male, ma ci sono altri 90 minuti”.

OCCASIONI – “Il problema è che quando lavori per creare tantissimo, cerchi subito di indirizzare le partite e sbloccarle. Se restano vive, la Juve è sempre la Juve e al primo errore ti castiga. Anche se fosse finita 0-0, il gol avremmo dovuto cercarlo. Cambia il risultato e tra un mese proveremo a fare meglio di stasera per quanto riguarda il risultato”.

IKONE – “I nostri esterni devono essere molto più concreti e velenosi, perché è un peccato vanificare tutto quello che fanno. Ikone sta crescendo, ha fatto due ottime prestazioni ma cercheremo di fargli capire che fare gol è molto importante”.

Fiorentina-Juventus, Italiano su Vlahovic: “E’ un campione”

Inevitabile la domanda su Dusan Vlahovic alla quale Italiano non si sottrae, soffermandosi prima ancora sulla partita: “Nell’ultima palla devi essere più attento, puntualmente veniamo castigati. Mi fa anche arrabbiare il fatto che non concretizziamo. Vuol dire che il nostro lavoro deve portare più attenzione, perché le partite vanno vinte. Vlahovic? I miei difensori sono stati bravi. Con lui ho un bel rapporto, è un campione e gli auguro il meglio”.