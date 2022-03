CMIT TV | Vlahovic torna a Firenze: “Ecco come verrà accolto dai tifosi”

Questa sera si gioca la seconda semifinale di Coppa Italia tra Fiorentina e Juventus

Non è stato il match spettacolare che tutti gli appassionati di calcio si aspettavano, quello di ieri sera finito in pareggio tra Milan e Inter. Stasera, però, i presupposti per assistere ad una gara più divertente tra Fiorentina e Juventus ci son tutti.

A partire dal ritorno di Dusan Vlahovic a Firenze dopo l’addio improvviso dello scorso gennaio. Un incrocio che, almeno dal primo minuto, potrebbe non vedere il centravanti serbo protagonista, secondo quanto riferito dal giornalista Giacomo Bertelli in diretta sulla CMIT TV: “Allegri ha mischiato le carte in tavola e non ha ancora detto se Vlahovic scenderà in campo. Sono attesi 23mila al Franchi, 900 tifosi della Juventus, forse anche la stampa ha un po’ caricato la partita”.

Fiorentina, Bertelli non ha dubbi: “Coppa Italia è un obiettivo concreto”

Una Fiorentina che considera la Coppa Italia un obiettivo prioritario in questa stagione, dopo essere approdata in semifinale superando una delle formazioni più temute della competizione come l’Atalanta. A tal proposito, Bertelli ha spiegato di aspettarsi un atteggiamento coraggioso da parte dei viola: “Io credo che Italiano non starà ad attendere la Juventus, consapevole della spinta del pubblico. Ci sarà veramente il 12esimo uomo in campo, mi verrebbe da dire che per cori ed originalità il tifo fiorentino è dietro soltanto agli inglesi. La Coppa Italia è un obiettivo concreto, c’è aria di grande partita. La Fiorentina non vuole attendere, vuole aggredire e vincere”.

Tornando su Vlahovic, vi sono grandi incognite su quella che sarà l’accoglienza del tifo fiorentino: “Sono curioso anch’io di vedere l’accoglienza che ci sarà per Vlahovic. Credo e mi auguro che verrà accolto l’appello del club e non ci saranno cori razzisti. Mi verrebbe da pensare che sarebbe l’ora di smetterla di giurare amore alla Fiorentina e poi andare alla Juventus, mi verrebbe da pensare a Cuadrado, Bernardeschi e Chiesa. Ma ricordiamo che è una partita di calcio, non è una guerra, 90 minuti di divertimento e che vinca il migliore”.