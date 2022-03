Calciomercato.it vi offre in tempo reale Fiorentina-Juventus, semifinale d’andata della Coppa Italia

E’ tutto pronto a Firenze per la gara di andata delle semifinali di Coppa Italia. Fiorentina-Juventus non è mai stata una partita banale, ma questa sera le aspettative saranno altissime, sia per l’importanza della posta in palio, sia perché Dusan Vlahovic tornerà da rivale in quello che fino a meno di due mesi fa è stato il suo stadio.

Arrivata sin qui eliminando due big come Napoli e Atalanta, la squadra allenata da Vincenzo Italiano non ha voglia di fermarsi sul più bello e tenterà di sfruttare il fattore campo in questo primo round. In piena emergenza infortuni, Massimiliano Allegri dovrà rinunciare a ben nove giocatori, compreso Dybala che forse rientrerà nel weekend di Serie A. Ranghi quasi al completo, invece, per la Viola che dovrà fare a meno solamente di Martinez Quarta, espulso a Bergamo e squalificato dal Giudice Sportivo. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Juventus

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Ikone, Piatek, Saponara. All.: Italiano

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Danilo, De Ligt, De Sciglio; Aké, Locatelli, Arthur, Rabiot, Pellegrini; Vlahovic, Kean. All.: Allegri