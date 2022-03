Coppa Italia, Fiorentina-Juventus 0-1: Vlahovic a secco, sfortuna Venuti

Finisce a reti bianche la semifinale di andata di coppa Italia tra Fiorentina e Juventus: Vlahovic non punge, sfortuna Venuti

Tanti fischi, un gol. Finisce 0-1 Fiorentina-Juventus, andata della semifinale di coppa Italia. Partita attesa per il ritorno per la prima volta di Vlahovic al ‘Franchi’ e il serbo accusa un po’ l’accoglienza infernale dei suoi ex tifosi e non punge.

Novanta minuti in cui la squadra di casa fa qualcosa in più, soprattutto con Ikone che ha le due palle gol più importanti del match. La prima nella prima frazione di gioco quando il suo diagonale da dentro l’area di rigore finisce fuori.

La seconda nella ripresa quando in contropiede arriva a tu per tu con Perin scheggia il palo. A vincere però è la Juventus all’ultimo minuto. Affondo di Cuadrado e cross dentro l’area con lo sfortunato Venuti che la devia all’interno della propria porta. Vince la squadra di Allegri che mette un’ipoteca sulla qualificazione alla finale.

FIORENTINA-JUVENTUS 0-1: 92′ Venuti aut. (F)