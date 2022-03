Abramovich cede il Chelsea, Tuchel: “Ogni sua decisione è quella giusta”

Tuchel commenta la decisione di Abramovich di cedere il Chelsea e devolvere il ricavato alle vittime della guerra in Ucraina: le parole del tecnico

Roman Abramovich ha deciso di cedere il Chelsea. Una scelta arrivata in seguito alla guerra in Ucraina, dopo che nei giorni scorsi il magnate russo aveva già deciso di passare la mano alla fondazione benefica.

A commentare la scelta dell’ex numero uno del club è il tecnico Tuchel che alla ‘BBC’ spiega: “Abbiamo sentito indiscrezioni per tutto il giorno e durante le riunione di squadra ne abbiamo parlato. E’ una grande novità, aspettiamo e speriamo per il meglio”. Il tecnico tedesco ha quindi continuato: “Credo che ogni decisione che prenda Abramovich sia quella giusta: è la sua scelta e il suo club”.

Tuchel ha commentato anche l’effetto sui calciatori delle notizie che arrivano dall’Ucraina: “Non viviamo su un’isola, abbiamo internet e la tv. Alcuni calciatore la vivono in maniera distaccata, altri meno. E’ normale che giocare in un giorno come oggi non è facile, ma farlo più rende più felice”.