Roma e Milan sono pronti a sfidarsi per il nuovo obiettivo di mercato a centrocampo

Con l’acquisto di Sergio Oliveira lo scorso gennaio la Roma è riuscita ad accontentare solamente in parte le pretese di José Mourinho. Il tecnico portoghese, sin dal suo sbarco nella capitale, ha cercato con insistenza un bravo regista di esperienza internazionale, inseguendo invano Granit Xhaka.

Ciò che è certo è che la Roma la prossima estate farà qualcosa di veramente importante sul mercato, soprattutto per accelerare il processo di crescita che era stato promesso a José Mourinho al suo ritorno in Italia. I tifosi giallorossi, tutto sommato fino a questo momento contenti dell’entusiasmo che lo Special One è riuscito a trasferire all’ambiente, si aspettano grandi colpi per tornare a sognare e dimenticare quanto prima le difficoltà delle ultime stagioni. A tal proposito, uno dei nomi circolati nelle ultime ore per la mediana romanista proviene dalla Germania, ma da qualche anno gioca in Portogallo.

Calciomercato Roma e Milan, Weigl l’obiettivo dell’estate

Come riferito dalla ‘Bild’, sembra proprio che Roma e Milan siano pronti a darsi battaglia per aggiudicarsi Julian Weigl. Il centrocampista classe 1995, esploso nel Borussia Dortmund, da gennaio 2020 difende i colori del Benfica. Probabilmente un profilo non di altissimo livello, ma che potrebbe dare una grossa mano ad entrambi gli organici.

Al momento, sembra essere la Roma leggermente in vantaggio rispetto al Milan sulla spinta dello stesso Mourinho. Va precisato che Weigl, il cui valore si attesta sui 20 milioni di euro, è considerato un giocatore molto importante dal Benfica, club con il quale ha stipulato un contratto sino al giugno 2024. Strapparlo ai portoghesi, dunque, non sarà impresa particolarmente semplice.