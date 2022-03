Calciomercato, irrompe la Juventus | Nuovi contatti e sgarbo al Milan

Le vie del calciomercato portano spesso a soluzioni intriganti e una di queste ora riguarda la Juventus. Sgarbo al Milan per il super colpo

Il calciomercato per la Juventus potrebbe rivelare diverse sorprese nelle prossime settimane. I bianconeri già a gennaio hanno dato prova della loro potenza di fuoco acquistando Dusan Vlahovic a suon di milioni dalla Fiorentina.

Ora il focus, con ogni probabilità, sarà sul centrocampo, lì dove serve un colpo di livello per dare qualità e quantità alla squadra. Il nome di Paul Pogba stuzzica sempre i tifosi, ma potrebbe non essere l’unico che la Juventus proverà a portare a Torino. Anzi, secondo quanto riporta ’90min’, si tratta di un nome complicato e con PSG e Real Madrid in prima linea sul francese. E allo stesso tempo a emergere dovrebbe essere Franck Kessie. Il centrocampista piace da tempo ai bianconeri; negli scorsi giorni vi abbiamo riportato gli ultimi sviluppi sulla pista che porterebbe l’ivoriano alla Juventus. Ora arrivano ulteriori novità sul possibile affare.

Calciomercato Juventus, occhio a Kessie: nuovi contatti

La Vecchia Signora tenta il grande colpo a centrocampo e spinge per Kessie. Come riporta ’90min’, nuovi contatti sono in corso per il calciatore del Milan, che i rossoneri non sono riusciti a trattenere. Le richieste per il rinnovo erano proibitive, sopra gli 8-8,5 milioni. Stefano Pioli è pronto a perderlo ormai a zero e la Juventus, quindi, è in piena corsa per il ragazzo. La sfida ora è con il Barcellona. Anche il club blaugrana ha intrattenuto contatti con l’entourage dell’ivoriano e hanno avuto esito positivo. Vedremo, dunque, chi avrà la meglio per il calciatore, ma di certo il duello ora è sempre più caldo e la Juventus non ha intenzione di abdicare.