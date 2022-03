Juventus, nuovo colpo viola dopo Vlahovic: scelta fatta

Juventus, stasera la sfida alla Fiorentina dell’ex Vlahovic in Coppa Italia: scelta fatta sul possibile nuovo colpo dalla viola

C’è grande attesa, oltre che per la partita, anche per l’accoglienza che il popolo viola riserverà a Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo troverà per la prima volta la sua vecchia squadra nella gara di questa sera valida per la semifinale d’andata di Coppa Italia. La Juventus, detentrice del trofeo, punta a conquistare la sua settima finale nelle ultime otto edizioni, mentre la Fiorentina sogna una vittoria che manca da 21 anni.

La gara d’andata si giocherà appunto allo stadio Franchi e c’è grande curiosità per come verrà accolto Dusan Vlahovic, grande ex della gara. Vlahovic appartiene al lungo elenco di giocatori esplosi con la maglia viola e che si sono poi trasferiti alla Juventus. Da Baggio a Federico Chiesa, passando per Bernardeschi e Chiellini, senza tralasciare Cuadrado, con la parentesi di sei mesi a Londra tra l’esperienza viola e quella bianconera.

Sondaggio CM.IT, Milenkovic l’uomo giusto per la Juventus

Per questo motivo abbiamo chiesto nel nostro sondaggio pubblicato sulla pagina Twitter di Calciomercato.it, quale sarebbe, dopo Vlahovic, il miglior acquisto dai viola da parte del club bianconero. Le idee sono state piuttosto chiare e il risultato ha sancito una netta supremazia di Nikola Milenkovic. Il difensore serbo è certamente uno dei pezzi pregiati della formazione gigliata ed è stato scelto da ben il 50% dei votanti. Milenkovic è un profilo che da tempo piace alle big italiane e chissà che, considerando il contratto in scadenza nel 2023, la società toscana non decida di privarsene in estate.

Il secondo nome più votato, dal 36,1% dei votanti, è stato quello di Vincenzo Italiano, tecnico che dopo un’eccellente esperienza allo Spezia, è riuscito a riportare la viola a lottare per un posto in Europa.

Percentuali invece ridottissime per gli altri due nomi del sondaggio. 8,3% delle preferenze collezionate da Gaetano Castrovilli, mentre il difensore argentino Martinez Quarta ha collezionato solo il 5,6% dei voti.