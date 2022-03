Juventus, il doppio e doloroso addio | L’intreccio che stravolge il mercato

Il mercato potrebbe riservare una doppia sorpresa in casa Juventus: l’intreccio in difesa rischia di privare Allegri di una stella

I bianconeri stanno vivendo un periodo di ripresa dopo le enormi difficoltà avute nella prima parte di stagione: la svolta per Allegri è arrivata col mercato invernale.

Gli arrivi di Denis Zakaria e Dusan Vlahovic hanno dimostrato quanto possono cambiare gli equilibri di un campionato. La Juventus ora è tornata a fare paura agli avversari, grazia alla presenza del serbo in attacco: ma quello che il mercato da, il mercato può togliere. In estate, infatti, la società piemontese potrebbe essere coinvolta in un intreccio che rischia di privarli di una delle sue stelle più lucenti.

Calciomercato Juventus, United forte su Araujo | Il Barcellona torna su de Ligt

Negli ultimi mesi Matthijs de Ligt si sta rivelando come uno dei leader principali all’interno dello spogliatoio bianconero e, come raccontato su Calciomercato.it nei mesi scorsi, l’olandese potrebbe rinnovare il proprio contratto con la Juventus. Le parole di Mino Raiola appaiono più lontane ora, anche se la minaccia di un addio rischia di tornare in auge a causa di quanto sta succedendo in Catalogna.

Secondo quanto rivelato da ‘El Chiringuito’, il Manchester United si sarebbe inserito in maniera forte per Araujo: offrendo al difensore un contratto da 10 milioni netti a stagione. Il centrale blaugrana è in scadenza di contratto con il Barcellona e in estate potrebbe dire addio ai catalani: come detto su queste pagine, anche la Juventus osserva con attenzione la situazione di Araujo, ma l’offerta dei ‘Red Devils’ rischia di far saltare il banco.

In caso di addio del centrale uruguaiano, il Barcellona potrebbe tornare alla carica per Matthijs de Ligt. L’olandese è un obiettivo dei blaugrana fin dai tempi dell’Ajax, quando l’ex capitano dei Lancieri scelse la Juventus invece di raggiungere de Jong in Spagna. In estate l’asse Torino-Barcellona potrebbe riaccendersi, questa volta però Massimiliano Allegri rischia di dover salutare una delle sue stelle più importanti.