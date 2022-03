L’Inter ha smarrito i goal | Numeri da brividi per Dzeko e Lautaro

Anche contro il Milan gli uomini di Simone Inzaghi non sono riusciti a trovare la rete: numeri horror per l’attacco dell’Inter

La versione di Coppa Italia del derby è stata scialba e con veramente poche emozioni: il punteggio di 0-0 rende bene l’idea della prestazione offensiva delle due squadre.

Quello che nasconde, invece, è un migliore approccio del Milan. Stefano Pioli ha ribadito come i rossoneri avrebbero meritato qualcosa in più, mentre Simone Inzaghi non ha potuto che riconoscere la pochezza offensiva espressa dai suoi uomini. Prosegue il momento no dell’attacco dell’Inter, che anche nel derby di Coppa Italia non ha trovato la rete: ora i numeri sono davvero impietosi.

Inzaghi ora ha un problema in attacco | L’Inter non segna da oltre 400 minuti

Con lo 0-0 di questa sera si allunga la striscia negativa dei nerazzurri a livello offensivo: l’Inter non segna da 403 minuti, senza considerare i recuperi. L’ultima rete è stata quella con cui Edin Dzeko ha fissato il punteggio sull’1-1 nel big match contro il Napoli al ‘Maradona’. Da quel momento in poi il club meneghino non è più riuscito a segnare ed i risultati hanno faticato ad arrivare: la crisi dei nerazzurri coincide con la siccità che ha colpito il proprio attacco.

Il bosniaco si conferma sempre come l’attaccante più pericoloso, anche se nelle ultime partite non sta riuscendo a trovare la porta con continuità e ha mancato il gol a più riprese. Chi sta mancando in maniera totale, però, è Lautaro Martinez. L’argentino non ha ancora segnato nel 2022: senza l’apporto del ‘Toro’ i numeri dell’Inter in attacco sono calati in maniera drastica. Le mancanze di Lautaro, poi, non sono colmate dal suo sostituto: anche Sanchez, infatti, si sta rendendo protagonista di prestazioni insufficienti e sta lasciando Inzaghi a secco.

Il tecnico romagnolo dovrà trovare una soluzione a questa crisi realizzativa, dovuta anche alla stanchezza del super centrocampo nerazzurro, che prima garantiva un maggiore apporto anche in termini di gol. Inoltre, la lunga assenza di Joaquin Correa ha tolto un’alternativa all’ex allenatore della Lazio. Ora il ‘Tucu’ è tornato e Inzaghi si aspetta di ritrovare gol e vittorie: in palio ci sono lo scudetto e la Coppa Italia.