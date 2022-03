Lascia il Psg dopo una sola stagione | Nuovo intrigo per Inter e Juventus

Inter e Juventus sono pronti ancora una volta a sfidarsi sul mercato

In attesa del decisivo derby d’Italia tra Juventus e Inter in programma il prossimo 3 aprile, c’è un campo sul quale nerazzurri e bianconeri non smettono mai di affrontarsi durante tutto l’anno, vale a dire sullo splendido terreno del calciomercato.

Più volte nelle ultime stagioni Inter e Juventus si sono sfidati sugli stessi obiettivi, sovrapponendosi spesso sui migliori talenti prodotti dal calcio italiano. Se i bianconeri in precedenza riuscivano ad avere la meglio grazie ad una situazione economica e sportiva più solida, con l’arrivo degli Zhang a Milano e soprattutto l’ingaggio di un top dirigente come Beppe Marotta nel dicembre del 2018, ha reso la corsa tra i due club nettamente più equilibrata e appassionante. Uno degli obiettivi che le due società hanno ad esempio avvicinato invano la scorsa stagione, potrebbe presto riproporsi per infiammare il mercato della prossima estate.

Calciomercato Inter e Juventus, Wijnaldum lascia il Psg

Come riportato da ‘AS’, infatti, Georginio Wijnaldum dopo appena una stagione potrebbe clamorosamente lasciare il Paris Saint Germain. Il centrocampista olandese, in passato obiettivo di Inter e Juventus, non ha avuto un grande impatto nell’ambiente parigino ed avrebbe già scelto di non proseguire la sua avventura in Francia. Una bella opportunità per nerazzurri e bianconeri, che in estate non erano riusciti ad affondare il colpo a causa delle maxi pretese dell’ex Liverpool per un ingaggio inarrivabile, da 9 milioni di euro netti.

Strapparlo alla concorrenza europea non sarà comunque semplice, non solo perché i francesi non hanno alcuna intenzione di regalarlo, ma soprattutto perché in Spagna sono pronti a scommettere che l’Atletico Madrid riuscirà ad avere la meglio. I ‘colchoneros’ dovranno rimpiazzare Hector Herrera: il messicano ha già firmato per lo Houston Dynamo e dalla prossima stagione volerà in MLS. Da non escludere anche un ritorno di Wijnaldum in Inghilterra, dove Aston Villa, West Ham e Newcastle sono pronti a sfidare gli spagnoli.