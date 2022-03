Le pagelle di Milan-Inter, match di San Siro valido per la semifinale di andata di Coppa Italia

Il derby di Coppa Italia, valevole per la semifinale di andata, si chiude in parità. E’ il Milan a fare la partita nel corso del primo tempo che si chiude però sullo 0 a 0.

Nella ripresa il canovaccio del match non cambia, con l’Inter che non impegna mai Maignan. E il Milan a provarci di più ma i nerazzurri reggono, provando a rendersi pericolosi con le palle inattive.

Ecco i voti:

MILAN

Maignan 6 – Derby completamente diverso rispetto a quello di campionato. Stasera non è praticamente mai impegnato.

Florenzi 6,5 – Scende sulla fascia con i tempi giusti ed è sempre attento dietro, limitando al massimo Ivan Perisic, che nell’ultimo derby di campionato era stato tra i più pericolosi. Lascia il campo con gli applausi, meritati, di San Siro. Dall’85’ Calabria s.v.

Tomori 7 – Giganteggia su Dzeko per tutto il match non facendolo respirare. San Siro torna ammirare il vero Tomori.

Romagnoli 5,5 – La sua partita dura poco per via di un risentimento all’adduttore. Tiene botta con Dzeko, sulle palle alte. Poco aggressivo quando gli concede di calciare. Dal 26′ Kalulu 6,5 – Un’altra grande prova del giovane francese, che non sbaglia nulla dietro. Mostra coraggio quando prova la giocata per liberarsi del proprio avversario.

Hernandez 6 – Pronti via e ha una super palla goal, dopo un paio di triangolazioni. Non se la sente di calciare con il destro e sbaglia. Il resto della partita fa poco ma dietro rimane concentrato.

Kessie 6 – Ha un altro piglio rispetto alle ultime uscite. Corre, pressa come faceva in passato, rendendosi utile alla causa, soprattutto nel primo tempo. Nel secondo finisce la benzina ma non perde la testa.

Bennacer 7 – Il suo pressing è asfissiante. Non si contano i palloni recuperati nel corso del match. Per distacco è il miglior centrocampista della serata

Saelemaekers 4,5 – La buona volontà non può bastare più. Sbaglia gli stop, i cross e non se la sente di tirare come si deve quando ha la palla buona per far gol. Ad inizio ripresa Giroud gli serve un rigore in movimento ma ancora una volta è poco convinto. Dal 66′ Messias 5 – Fa poco per cambiare la storia di questa partita. Qualche scelta di troppo sbagliata, che fa arrabbiare San Siro.

Krunic 5 – Il bosniaco ci mette la solita intensità ma quando ha la palla in zona calda sbaglia quasi sempre. Nella ripresa gioca semplice e la sua prestazione migliora ma non basta. Dal 66′ Brahim Diaz 6 – Entra con la voglia giusta ma manca la giocata da vero dieci

Leao 6 – Qualche scelta discutibile quando è chiamato a calciare verso la porta ma è sempre il più pericoloso. Quando parte palla al piede è un pericolo costante. Impegna ad inizio ripresa Handanovic con un ottimo destro. Dal 65′ Rebic 4,5 – La sua partita non è diversa dalle ultime. Scelte praticamente sempre sbagliate e spesso incomprensibili.

Giroud 5,5 – Partita complicata per il francese, che gioca più per i compagni, facendo a sportellate con i difensori dell’Inter. Serve un pallone perfetto a Saelemaekers che spreca. Il francese, invece, non è servito a dovere

All.Pioli 6 – Un buon Milan, che ai punti avrebbe meritato il successo. I suoi trequartisti lo tradiscono sbagliando parecchio

INTER

Handanovic 6,5 – Non perfetto con i piedi. E’ attento quando Saelemaekers calcia verso la porta nei primi minuti di gioco. E’ super quando si oppone a Leao ad inizio ripresa

Skriniar 6,5 – Va in difficoltà quando è preso in velocità da Rafael Leao ma si mette in mostra con ottime chiusure. E’ sicuramente il migliore della retroguardia nerazzurra. Ha vita facile quando il portoghese lascia il campo.

de Vrij 5,5 – Il Milan nel primo tempo sfonda con facilità al centro e lui è il principale colpevole. E’ chiamato a duellare con Giroud e nel complesso se la cava.

Bastoni 6,5 – Prova positiva per il centrale italiano, mai in difficoltà con gli attaccanti rossoneri.

Dumfries 5,5 – Spinge con costanza sulla fascia ma stasera manca di qualità. Difficile giudicare positiva la sua gara nel complesso. Dall’87’ Darmian s.v.

Barella 5 – Ha un passo diverso rispetto alle ultime uscite. Va in affanno quando è chiamato ad inseguire gli avversari. Dal 65′ Vidal 5,5 – Il suo derby si apre con un passaggio per gli avversari, poi fa davvero poco.

Brozovic 6 – Dopo un primo tempo in sofferenza, cresce nella ripresa anche se nella sua partita non si segnalano spunti del campione

Calhanoglu 6 – Non è facile giocare sotto i fischi di San Siro. Il turco sfodera una prova onesta. E’ pericoloso, come sempre, sulle palle inattive

Perisic 5 – Partita complicata per il croato, che in campionato era stato il migliore. Stasera deve vedersela con un super Florenzi, che non gli permette di giocare come sa.

Martínez 4 – Si abbassa tanto per cercare palloni giocabili. Ha il dieci sulle spalle ma i suoi cambi di gioco mettono i brividi ai tifosi nerazzurri. Poco incisivo sotto porta e fa un un brutto fallo su Maignan, con cui rischia grosso. Dal 65′ Sanchez 5,5 – Non riesce a cambiare volto alla partita

Dzeko 5 – Perde costantemente il duello con Tomori. Prova a far a sportellate con gli avversari ma raramente ha la meglio. Mai davvero incisivo sotto porta. Dall’80’ Correa s.v.

All. Inzaghi 5 – La sua Inter fatica parecchio a creare palle gol. Maignan mai impegnato fa capire come sia andata la partita

Mariani 5 – Partita negativa per il fischietto di Aprilia, che non vede un rigore su Giroud. Discutibile anche il cartellino giallo per Lautaro Martinez, per il fallo su Maignan. L’argentino rischia grosso

TABELLINO

MILAN-INTER 0-0

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Hernández; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Krunić, Leão; Giroud. A disp.: Mirante, Tătăruşanu; Ballo-Touré, Calabria, Gabbia, Kalulu; Bakayoko, Díaz, Messias; Lazetić, Maldini, Rebić. All.: Pioli.

INTER (3-5-2): Handanović; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozović, Çalhanoğlu, Perišić; Martínez, Džeko. A disp.: Radu; D’Ambrosio, Darmian, Dimarco, Gosens, Ranocchia; Gagliardini, Vecino, Vidal; Caicedo, Correa, Sánchez. All.: Inzaghi.

GOL:

AMMONIZIONI: 33′ Brozovic (I), 57′ Lautaro Martinez (I)

ESPULSIONI:

Arbitro: Mariani di Aprilia.