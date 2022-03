Voti e tabellino del primo tempo di Milan-Inter, match di San Siro valido per la semifinale di andata di Coppa Italia

E’ il Milan a fare la partita, dal primo minuto: arrivano subito due occasioni, prima con Saelemaekers, poi con Theo Hernandez.

Inter in difficoltà e praticamente mai pericolosa, se non da calcio piazzato, per l’intero primo tempo. La prima frazione di gioco si chiude in parità.

Ecco i voti:

MILAN

Maignan 6

Florenzi 6,5

Tomori 6,5

Romagnoli 5,5 – Dal 26′ Kalulu s.v.

Hernandez 6,5

Kessie 6

Bennacer 6,5

Saelemaekers 5

Krunic 5

Leao 6

Giroud 5,5

All.Pioli 6,5

INTER

Handanovic 6

Skriniar 6

de Vrij 5,5

Bastoni 6

Dumfries 5,5

Barella 5

Brozovic 5,5

Calhanoglu 5,5

Perisic 5,5

Martínez 5

Dzeko 5,5

All. Inzaghi 5,5

TABELLINO

MILAN-INTER 0-0

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Hernández; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Krunić, Leão; Giroud. A disp.: Mirante, Tătăruşanu; Ballo-Touré, Calabria, Gabbia, Kalulu; Bakayoko, Díaz, Messias; Lazetić, Maldini, Rebić. All.: Pioli.

INTER (3-5-2): Handanović; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozović, Çalhanoğlu, Perišić; Martínez, Džeko. A disp.: Radu; D’Ambrosio, Darmian, Dimarco, Gosens, Ranocchia; Gagliardini, Vecino, Vidal; Caicedo, Correa, Sánchez. All.: Inzaghi.

GOL:

AMMONIZIONI:

ESPULSIONI:

Arbitro: Mariani di Aprilia.