Milan-Inter, probabili formazioni: la carta a sorpresa di Pioli

Milan-Inter primo atto, semifinale di andata di Coppa Italia stasera a San Siro: le probabili formazioni di Pioli e Inzaghi

Terzo derby della Madonnina della stagione in programma stasera a San Siro tra Milan e Inter. Andata della semifinale di Coppa Italia, con la quarta stracittadina, la gara di ritorno, che si disputerà il 19 o il 20 aprile. Pioli e Inzaghi nuovamente a confronto, con il primo che, un mese fa, ha prevalso per 2-1 grazie alla doppietta di Giroud e spera di ripetersi.

Un derby fondamentale per tanti motivi. In palio c’è la finale che potrebbe essere il viatico per un trofeo stagionale. Si tratterebbe almeno del secondo per l’Inter, che ha già messo in bacheca la Supercoppa. Mentre il Milan andrebbe a caccia della vittoria di un trofeo, un obiettivo che in bacheca manca dalla Supercoppa del dicembre 2016. Per entrambe, ovviamente, c’è sullo sfondo la corsa scudetto, certo che sì. E sia il Milan che l’Inter vengono da un momento poco brillante, che ha rimesso in piena corsa anche il Napoli. I rossoneri saranno attesi, dopo la gara di stasera, proprio dallo scontro con gli azzurri al ‘Maradona’, l’Inter deve ripartire dopo aver vinto nell’intero mese di febbraio solo il match dei quarti di coppa contro la Roma. Insomma, posta in palio elevatissima dal punto di vista del risultato e da quello psicologico. Ecco come Pioli e Inzaghi affronteranno la sfida delle ore 21.

Milan-Inter, le probabili formazioni: Pioli si gioca il jolly sulla trequarti

Il tecnico rossonero pronto a giocarsi la carta Rade Krunic, che sulla trequarti parte favorito rispetto a Brahim Diaz. Lo spagnolo, fatta eccezione per lo scintillante ingresso nel derby di campionato, vive un momento poco brillante, il bosniaco alle spalle di Giroud (ancora fuori Ibrahimovic) può legare meglio la manovra e aiutare a fare densità in fase passiva. Fuori lo squalificato Tonali, in mezzo toccherà a Kessie affiancare Bennacer. Florenzi favorito sulla fascia destra difensiva su Calabria. Inter al completo e in formazione tipo, con Lautaro Martinez che riprenderà il posto da titolare in attacco di fianco a Dzeko.

PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Bennacer, Kessie; Messias, Krunic, Leao; Giroud.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko.