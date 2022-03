Fiorentina-Juventus, i convocati di Allegri | Da Vlahovic alla mossa a sorpresa

Fiorentina-Juventus è alle porte e Massimiliano Allegri ha appena comunicato i convocati per la semifinale di Coppa Italia. Decisione a sorpresa

Stasera tocca a Milan e Inter, poi sarà il turno di Fiorentina e Juventus. Massimiliano Allegri è pronto a sfidare i rivali toscani con tutta l’intenzione di entrare in finale.

Il tecnico bianconero ha appena comunicato i convocati in vista della partita contro gli uomini di Vincenzo Italiano. Mossa a sorpresa per il tecnico livornese. L’allenatore aveva detto chiaramente: “Bonucci è a completo riposo da due giorni. Sabato ha giocato una buona partita e rientrava dopo tanto tempo. A Bergamo era uscito malconcio, col Villarreal ha stretto i denti. Domani riposa, i difensori non mancano”. E invece il difensore bianconero risulta nella lista dei convocati. Decisione presa anche per Dusan Vlahovic: il bomber, in gran forma, è tra gli uomini che Allegri porterà a Firenze, ma potrebbe riposare. Di seguito la lista.

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin

Difensori: De Sciglio, De Ligt, Danilo, Cuadradoi, Pellegrini, Bonucci, Stramaccioni

Centrocampisti: Arthur, Rabiot, Locatelli, Moretti

Attaccanti: Vlahovic, Morata, Kean, Aké, Soulé.