DIRETTA Coppa Italia, Milan-Inter | Segui la cronaca LIVE

Duello in Serie A, ma non solo: Milan e Inter si sfidano nell’andata della semifinale della Coppa Italia 2021/2022

Dopo gli impegni di campionato, rispettivamente contro Udinese e Genoa (sfide terminate entrambe con un pareggio), Milan e Inter scendono nuovamente in campo per la semifinale d’andata della Coppa Italia.

I rossoneri di Stefano Pioli, in vetta alla classifica della Serie A insieme al Napoli di Luciano Spalletti, non vivono un momento brillantissimo e sono reduci da tre pareggi conquistati nelle ultime tre partite. Anche i ‘cugini’ nerazzurri, guidati in panchina da Simone Inzaghi, non attraversano il periodo migliore, tutt’altro: la vittoria manca dal 22 gennaio scorso (2-1 contro il Venezia), poi tre sconfitte, compresa quella nell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Liverpool, e due pareggi. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-INTER

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud. All. Pioli

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Inzaghi

ARBITRO: Maurizio Mariani