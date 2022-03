CMIT TV | Inter, non solo Lukaku: “Cessione per plusvalenza”

Nel pomeriggio di CMIT TV è intervenuto anche Fabrizio Biasin che ha fatto il punto della situazione sul futuro dell’attacco dell’Inter

Pomeriggio a forti tinte nerazzurre in diretta su Twitch con la CMIT TV in vista del derby di questa sera tra Milan e Inter di Coppa Italia. A tal proposito ha fatto il punto Fabrizio Biasin soffermandosi anche sui gol in trasferta nel doppio confronto: “Regola dei gol fuori casa? È grottesca dal momento in cui nel resto delle competizioni in Europa il gol in trasferta non vale più. Stasera dovranno stare attenti ai gol in trasferta. Cosa ci voleva nell’ultimo consiglio di Lega a togliere il gol in trasferta? Perché l’anno prossimo?”.

ATTACCO – “Non puoi pensare che Dzeko possa essere una certezza anche l’anno prossimo. Sono certo che stiano pensando al futuro dell’attacco. È vero che l’Inter ha una bella fiche su Scamacca, ma credo che Marotta e Ausilio stiano ragionando anche su altro. Non c’è solo Scamacca nel gruppone dei numeri nove. David? Non lo so, ma pensano anche ad altro. In difesa sappiamo che arriverà una pedina probabilmente in sostituzione di de Vrij che porterebbe una plusvalenza. Frattesi è una possibilità a centrocampo, così come Scamacca in attacco che non è l’unico”.

LUKAKU – “Le possibilità che Lukaku torni a Milano in estate sono vicine allo zero. Non si può mai dire zero, ma quello che in questo momento è principalmente un desiderio del giocatore è irrealizzabile per mille motivi. Il Chelsea non ha mai regalato nulla a nessuno. Si potrebbe ipotizzare unicamente un prestito biennale ma anche in quel caso le possibilità sarebbero poche. Bisogna capire anche il pensiero di Marotta e Ausilio. È sbagliato andare a mettere a rischio il grande affare fatto in estate”.

KOOPMEINERS – “So che lo ha fatto l’Atalanta e lo ha portato a Bergamo con una spesa relativamente alta. Avrebbe fatto comodo a tutte le big italiane. Non credo ci volesse chissà quale esperto. È un peccato delle big non esserci arrivate prima. Con Gasperini ci vuole un minimo di ambientamento ma ora è un’arma in più di questa squadra, divenendo micidiale in zona gol. Presumo che a partire dalla prossima stagione qualcuno proverà a portarlo via”.