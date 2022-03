Calciomercato | La capolista di Serie A ‘trema’: “E’ l’alternativa ad Haaland”

Erling Haaland potrebbe dire addio al Borussia Dortmund nella prossima estate. Per il bomber norvegese in pole resta il Real Madrid

Il mega piano di Florentino Perez per il futuro attacco del Real Madrid è piuttosto chiaro quanto pazzesco: affiancare Erling Haaland a Kylian Mbappe, ma nell’estate 2023 poiché fare le due operazioni in una sessione di calciomercato sarebbe troppo dispendioso sotto l’aspetto finanziario. Il bomber norvegese, però, è ambitissimo anche dagli altri top club europei – attenzione soprattutto al Psg, che dovrà sostituire proprio Mbappe – e per questo potrebbe non voler attendere un altro anno per lasciare il Borussia Dortmund.

Se il Real dovesse veder sfumare Haaland, ecco che potrebbe gettarsi a capofitto su uno dei big della nostra Serie A. Parliamo di Victor Osimhen, esploso definitivamente quest’anno sotto la guida di Luciano Spalletti. Autore di 11 gol e 4 assist, il centravanti nigeriano è uno dei capisaldi del Napoli che domenica sera, col successo in casa della Lazio ottenuto all’ultimo secondo ‘grazie’ a Fabian Ruiz, ha agganciato il Milan in vetta alla classifica a una settimana dallo scontro diretto proprio coi rossoneri di Pioli.

Calciomercato Napoli, Santini: “Osimhen alternativa ad Haaland. De Laurentiis vuole più di 80 milioni”. E Scamacca-Inter…

“Osimhen è molto apprezzato dal Real Madrid”, ha detto il giornalista Fabio Santini a ‘Il Processo’ andato in onda su ‘7 Gold’, “il nigeriano è la prima alternativa ad Haaland. Aurelio De Laurentiis, per cedere il suo campione, chiede una cifra di oltre 80 milioni di euro. Ma sarà importante anche la volontà del ragazzo – ha aggiunto – qualora arrivasse l’offerta importantissima del Real Madrid, difficilmente Osimhen direbbe di no”.

Al Napoli, restando in tema attaccanti anche se non in ottica post Osimhen, piace molto Scamacca come raccontatovi in anteprima da Calciomercato.it. Il bomber capitolino, però, ha già fatto la sua scelta: ovvero l’Inter.