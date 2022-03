Milan e Inter in campo questa sera in Coppa Italia, ma si profila anche un derby di mercato: scelto il colpo per il salto di qualità definitivo

In campo questa sera a San Siro, Milan e Inter si sfideranno per la terza volta in stagione nella gara d’andata per le semifinali di Coppa Italia. Un trofeo che in casa nerazzurra manca da 11 anni e in casa rossonera da ben 19. Il Milan ci è andato vicino raggiungendo la finale nel 2016 e nel 2018, mentre ai nerazzurri la finale manca proprio dall’anno dell’ultimo successo. Per entrambe la vittoria finale resta un obiettivo.

Oltre che in campo però, Milan ed Inter si affronteranno anche sul mercato, perché tanti sono gli obiettivi comuni delle due dirigenze. A tal proposito abbiamo chiesto nel sondaggio proposto sulla nostra pagina Twitter, quale obiettivo sul mercato servirebbe maggiormente alle due compagini meneghine per riuscire a compiere un definitivo salto di qualità.

Calciomercato Inter e Milan, Bremer il nome giusto

Nel sondaggio proposto, il nome più votato tra i giocatori sul mercato e che più farebbe il caso ad Inter e Milan è quello di Bremer. Il difensore brasiliano del Torino, che recentemente ha prolungato di un anno il proprio contratto con i granata, è un nome che piace molto per rafforzare due reparti che hanno certamente bisogno di un rinforzo. Bremer è stato votato dal 40,2% dei partecipanti.

Seconda scelta è quella di Gianluca Scamacca. Il centravanti del Sassuolo, accostato soprattutto all’Inter, è stato scelto dal 24,1% dei votanti. Una percentuale simile ai follower che hanno invece reputato Luis Alberto il nome giusto per le due squadre. Il giocatore spagnolo della Lazio è stato votato con il 23%. Molto più indietro c’è invece l’ultimo nome del lotto, quello di un altro centrocampista, anche lui del Sassuolo: Davide Frattesi, scelto dal 12,6% dei votanti.