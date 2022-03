Calciomercato Inter, ha deciso di andare via | Il prezzo del nuovo bomber

L’Inter ragiona sul calciomercato per ristrutturare il suo attacco. Spunta il prezzo del bomber, deciso a lasciare il suo attuale club

L’Inter e il suo attacco, un tema decisamente caldo nelle ultime settimane e che fa discutere visto i recenti problemi offensivi dei nerazzurri.

È subentrata un po’ di stanchezza, questo è chiaro, ma allo stesso tempo anche diversi errori nell’ultimo passaggio e nella concretizzazione delle palle da gol. E così c’è chi mette in discussione la coppia formata da Edin Dzeko e Lautaro Martinez, ma anche l’intero reparto offensivo della Beneamata. Nelle ultime settimane, diversi nomi sono venuti fuori per rinforzare l’attacco dell’Inter, orfano dalla scorsa estate di Romelu Lukaku. Tra questi c’è anche quello di Jonathan David. Parliamo di un giovanissimo attaccante di proprietà del Lille. Il classe 2000 sta mostrando tutte le sue qualità in Ligue 1: bravo in allungo, nel dribbling e anche con un buon fiuto del gol, il talento ora piace a molti, Inter compresa. C’è chi giura che anche il Milan sia in fila: ecco le ultime novità sul suo futuro.

Calciomercato Inter e Milan, David nel mirino: spunta il prezzo

Aggiornamenti sul futuro di David arrivano direttamente da Florian Plettenberg, giornalista di ‘SkySportNews’. Secondo quanto ha scritto sul suo profilo, l’attaccante ventiduenne avrebbe deciso di lasciare il Lille al termine della stagione. Il prezzo d’uscita si aggirerebbe tra i 45-55 milioni di euro. Una cifra alta e che escluderebbe immediatamente la Bundesliga. Allo stesso tempo, non ci sono stati ancora contatti con il Newcastle.

Inter e Milan, che stasera si sfidano sul campo, restano in attesa per il bomber che, partita dopo partita, ha attirato su di sé l’interesse dei maggiori club internazionali. E occhio alla Premier League che presto potrebbe finire in prima fila per arrivare al calciatore.