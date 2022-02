Scudetto alla Juventus | “Miracolo sportivo, non hanno gioco”

La Juventus si è avvicinata alla vetta della classifica di Serie A: la sentenza sulla possibile rimonta scudetto

Milan e Napoli a 7 punti, l’Inter a 5 con una gara in meno. Nelle ultime settimane la Juventus di Allegri si è avvicinata alla vetta della classifica di Serie A.

Il tecnico bianconero continua a parlare del quarto posto, ma davanti cominciano a sentire la pressione di Vlahovic e compagni. A ‘Radio Radio’, il giornalista di ‘Tuttosport’ Massimo Franchi si è espresso così sulla possibile rimonta scudetto da parte della Juventus: “Il terzo posto sarebbe già un risultato importante, deve prima consolidare il quarto. Se la Juve dovesse vincere lo scudetto con nove giocatori infortunati sarebbe veramente un miracolo sportivo. Perché per una squadra senza gioco, senza attaccante per sei mesi e con nove infortunati sarebbe davvero un miracolo. Sono certo che non basterà, a meno che Inter, Milan e Napoli contemporaneamente non continuino a pareggiare. Ma anche ad Empoli la Juve ha rischiato, il fallo di Rabiot era da rigore, la partita sarebbe stata diversa. Bremer, un buon giocatore, è riuscito a contenere Vlahovic”.

Infine, parlando di Zaniolo, il giornalista ha annunciato: “Il tridente della Juventus 2022/2023 sarà così composto, da destra a sinistra: Federico Chiesa, Dusan Vlahovic e Nicolò Zaniolo“.