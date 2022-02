Giampaolo parla del ritiro di Quagliarella | Il piano contro l’Atalanta

Marco Giampaolo è il condottiero della Sampdoria, insieme a Fabio Quagliarella. L’allenatore parla anche del ritiro e delle prestazioni dell’attaccante

Poco prima del fischio d’inizio della partita tra Atalanta e Sampdoria, Marco Giampaolo ha discusso alcuni dei temi caldi della serata.

L’allenatore ha parlato, in particolare, del presente e del futuro di Fabio Quagliarella. Il bomber non è riuscito sempre a fare la differenza nella prima parte di stagione, ma, nell’ultimo turno contro l’Empoli, l’ex Juventus è stato assolutamente decisivo con una doppietta. Viene quasi da dimenticare che parliamo di un classe 1983, ma che per qualità e mentalità può ancora fare assolutamente la differenza in Serie A. E lo sta dimostrando. Ma veniamo a questa sera e alla partita tra Atalanta e Sampdoria.

Atalanta-Sampdoria, Giampaolo sul futuro di Quagliarella

Giampaolo inizia subito parlando di cosa dovranno fare i suoi per tentare di bloccare l’Atalanta. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di ‘DAZN’: “La Sampdoria deve metterla sullo stesso piano. Dobbiamo essere aggressivi, non farla pensare. Bisogna giocare a mezzo tocco, perché hanno riferimenti a uomo. Tocca essere bravi ad anticipare l’anticipo“.

Poi la domanda è calda, quella sul futuro del suo bomber: “Quanto tempo andrà avanti Quagliarella? È un professionista di altissimo livello, sa gestirsi. Non devo dirgli io cosa fare. A quell’età lì, ha maturato tantissima esperienza. Ha sempre tante motivazioni, ci tiene, ha voglia, è entusiasta. Spesso e volentieri è il giocatore risolutore“.