Corsa scudetto aperta: “Milan tenuto in gara dall’Inter, Allegri la sorpresa”

Quest’anno la corsa scudetto è apertissima, frecciata ad Inzaghi: “Conte avrebbe rivoltato lo spogliatoio. Allegri è una sorpresa”

È il campionato più aperto degli ultimi dieci anni, con diverse squadre in corsa per vincere il tricolore: il Napoli capolista e le due milanesi, con la Juventus che si sta avvicinando piano piano.

Sulle colonne del ‘Corriere dello Sport’, Mario Sconcerti ha commentato l’ultimo turno di campionato ed il nuovo stop dell’Inter: “I nerazzurri si sono sentiti inferiori, Conte avrebbe rivoltato lo spogliatoio incendiando l’orgoglio di tutti, Inzaghi è stato troppo consolatorio”. Una critica per l’ex allenatore della Lazio, alla sua prima esperienza con un grande club dove lo scudetto è il principale obiettivo da raggiungere. La sorpresa del noto giornalista, però, riguarda la Juventus.

Si accende la corsa scudetto | Sconcerti: “Allegri è la sorpresa”

Mario Sconcerti, dopo aver analizzato il momento dell’Inter e del Milan, ha rivelato cosa lo ha sorpreso maggiormente nell’ultimo turno di campionato. “Un discorso a parte lo merita la Juventus di Vlahovic. In un campionato di pressing e difese schierate a centrocampo, il contropiede di Allegri è una sorpresa. E il calcio questo deve essere, sorpresa”. I bianconeri, zitti zitti, si stanno facendo sotto e iniziano a guardare anche alla vetta della classifica: per rientrare nella corsa scudetto, però, sarebbe necessario un altro forte rallentamento delle squadre di testa.

Infine, lo storico giornalista italiano ha speso delle parole anche per i rossoneri: “La mia impressione è che sia stato tenuto in gara dalla perdita di fiducia dell’Inter, ma ormai c’è e arriverà fino in fondo”. In tutto questo scenario, non bisogna dimenticare il Napoli: i partenopei, d’altronde, sono al primo posto della classifica e Spalletti cerca il suo primo scudetto.