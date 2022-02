Marino dopo Atalanta-Sampdoria | Il retroscena su Miranchuk

Umberto Marino, direttore generale dell’Atalanta, ha parlato dopo la brillante vittoria dell’Atalanta contro la Sampdoria

L’Atalanta non sbaglia e, anzi, fa qualcosa in più. I bergamaschi, infatti, sono riusciti a portare a casa tre punti pesanti nella rincorsa europea con un ottimo 4-0 rifilato alla Sampdoria.

Umberto Marino si è soffermato sui temi caldi della partita di questa sera, pochi minuti dopo il fischio finale, ai microfoni di ‘DAZN’: “Tutta la squadra ha giocato veramente bene. Questa squadra dimostra grande carattere e volontà. Si tratta di un gruppo unito che ha intenzione di prendere il treno per l’Europa. Ci è mancata quest’anno la forza di giocare in casa, ma più per fortuna o episodi. Non è mancato, però, lo spirito della Dea, che ci ha sempre caratterizzato”.

Il dirigente sottolinea anche la reazione dei bergamaschi dopo l’infortunio a Ruslan Malinovskyi: “È cambiato qualcosa a livello tattico? Il mister non era felice, ma è capitato. Qualcosa è cambiato, viste le caratteristiche e il tiro da fuori area del trequartista. Però ha giocato Pasalic che è un giocatore incredibile… Tra un po’ lo mettiamo anche in porta”.

Atalanta-Sampdoria, Marino sul momento di Miranchuk

Il calcio va avanti in Italia, ma la guerra tra Russia e Ucraina desta l’attenzione di tutti e neanche tanto sullo sfondo. A Marino viene chiesta quale sia, a suo avviso, l’immagine della serata e lui lo dice subito: “Mi fate un assist”. Poi risponde: “Il gol di Miranchuk è sicuramente significativo, ma è inutile dirlo. È un ragazzo sensibile, dolce e timido, sta vivendo con grande particolarità questo momento”.