Juventus e Napoli, Zoff rivela: “Mi sono spaventato”

Dino Zoff ha parlato della lotta scudetto che coinvolge il Napoli e della rincorsa della Juventus

Nel giorno del suo 80esimo compleanno, Dino Zoff ha parlato del momento del calcio italiano. L’ex portiere Campione del Mondo nel 1982, tra i migliori della storia nel suo ruolo, stamane ha rilasciato il suo breve commento sulla lotta scudetto e le prospettive della Nazionale italiana.

Parlando dei risultati dell’ultimo fine settimana, Zoff ha mandato un segnale implicito a Milan e Inter: “Direi che il Napoli dopo la partita di Coppa ha fatto un cambiamento notevolissimo e ha dimostrato grandi qualità – le sue parole a ‘Radio anch’io Sport’ su ‘Rai Radio 1’ – La Juventus è in rincorsa. Insomma, un finale alla grande se vogliamo. Mi fa piacere per il Napoli perché dopo la prestazione in Coppa mi aveva un po’ spaventato ma non sempre le cose vanno come si vorrebbe”.

Conciso il messaggio di Zoff sui prossimi impegni della Nazionale: “Noi siamo Campioni d’Europa, sappiamo tirare fuori il meglio nelle difficoltà quindi sono fiducioso”.