UFFICIALE, separazione storica: arriva la rescissione

Anche il mondo del calcio reagisce agli strascichi della guerra in Ucraina che tiene banco in questi giorni. Arriva una rescissione del contratto

Le pagine di cronaca mondiale sono ovviamente tutte dedicate a quanto di sconcertante sta accadendo in Ucraina, con la guerra che sta sconvolgendo non solo le dirette interessate ma l’intero pianeta. Zelensky intanto chiede l’adesione immediata dell’Ucraina nell’Ue, mentre sono iniziati a Gomel i colloqui tra il paese sotto attacco e la Russia. Nella notte inoltre ci sono state nuove esplosioni a Kiev e Kharkiv, per un conflitto che sta tenendo col fiato sospeso tutti.

Una guerra contro cui si sono espresse anche diverse personalità del mondo del calcio, e versa la quale anche molti club hanno preso posizioni importanti dal punto di vista societario. Lo Schalke 04 infatti fa la mossa successiva rispetto a quanto annunciato nei giorni scorsi quando aveva scelto di rimuovere lo sponsor ‘Gazprom‘ dalle divise della squadra.

UFFICIALE, lo Schalke 04 rompe i rapporti con lo sponsor Gazprom: arriva la rescissione

Questa mattina invece lo stesso Schalke 04, attraverso una nota ufficiale, ha annunciato la rescissione con lo stesso sponsor: “Il consiglio di amministrazione dell’FC Schalke 04, con l’approvazione del consiglio di sorveglianza, ha deciso di porre fine prematuramente alla partnership tra S04 e GAZPROM. Il consiglio di amministrazione e il consiglio di sorveglianza sono in trattative con i rappresentanti dell’attuale sponsor principale e ulteriori informazioni saranno annunciate a tempo debito”.

Lo Schalke per rassicurare i tifosi ha quindi poi aggiunto: “La piena capacità finanziaria di agire dell’associazione rimane impregiudicata da questa decisione. La dirigenza del club è fiduciosa di poter presentare un nuovo partner nel prossimo futuro”. Svolta epocale quindi per il club teutonico che prende una presa di posizione estremamente forte e decisa nei confronti della guerra che sta tenendo in scacco l’Ucraina. Si tratta di una scelta storica per lo Schalke che aveva un rapporto con Gazprom da ben 15 anni.