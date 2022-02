Guerra in Ucraina, scelta forte dello Schalke 04: via Gazprom dalle maglie

La guerra in Ucraina preoccupa e lascia attonito il mondo intero. La reazione dello Schalke 04 non tarda ad arrivare: via la scritta Gazprom dalle maglie

Il mondo del calcio passa in secondo piano di fronte all’orrore della guerra. Questo ci sentiamo di dirlo, in ore drammatica per l’Ucraina e per il mondo intero.

Le testimonianze (terribili) di queste ore diventano storia e ognuno cerca di reagire a modo suo. Anche lo Schalke 04 ha dato un segnale importante proprio in queste ore, un gesto che sentiamo di riportarvi. Il club tedesco che molti ricorderanno per i gloriosi trascorsi in Champions League, in cui ha eliminato anche l’Inter di Leonardo nel 2010/11 ai quarti di finale, giusto per citare un’impresa, si è schierato. E non l’ha fatto tanto a parole, ma passando da subito ai fatti concreti.

Guerra in Ucraina, la scelta dello Schalke 04: niente Gazprom

I recenti avvenimenti in Ucraina, l’attacco forte e diretto da parte della Russia, generano riflessioni e risposte forti in Europa. La scelta dello Schalke è ufficiale: via il logo Gazprom dalla maglia, al suo posto comparirà la scritta con il nome della società. Questo il comunicato da parte dei tedeschi: “Alla luce degli eventi, degli sviluppi e dell’intensificazione degli ultimi giorni – si legge -, l’FC Schalke 04 ha deciso di rimuovere la scritta del suo sponsor principale GAZPROM dalle sue maglie. Questo passo segue le discussioni con GAZPROM Germania. La scritta ‘Schalke 04’ apparirà sul petto dei calciatori”. Una svolta storica, ma soprattutto un ennesimo passaggio che fa riflettere, sperando che l’orrore cessi presto.