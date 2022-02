Calciomercato Juventus, svolta Zaniolo-Dybala: “Mai nella vita”

La Juventus lavora al presente e al futuro. Il rinnovo di Paulo Dybala è sempre materiale del giorno, mentre c’è ancora il profilo di Zaniolo. Reazioni forti

Continua a tenere banco in casa Juventus la situazione incerta legata a Paulo Dybala. L’attaccante argentino ha il contratto in scadenza a giugno 2022 ma i bianconeri non restano con le mani in mano, ed in attesa di stabilire un punto definitivo sulla questione si guardano anche intorno.

Vedremo se alla fine la proposta al ribasso per la permanenza di Dybala porterà ad un lieto fine, mentre corpo nuovamente l’ipotesi relativa a Nicolò Zaniolo, fantasista della Roma spesso nel mirino della critica e falcidiato dagli infortuni. Il numero 22 giallorosso sta provando a trovare continuità alla corte di Josè Mourinho, anche se non è inevitabilmente semplice dopo problemi gravi come quelli subiti da lui negli anni scorsi.

Calciomercato Juventus, Zaniolo post Dybala? I tifosi non gradiscono

Intanto il nome di Zaniolo in ottica Juventus, soprattutto se considerato come successore di Paulo Dybala, non scalda molto i cuori dei tifosi bianconeri. I supporters della squadra di Allegri infatti non sembrano gradire particolarmente questa eventuale soluzione, e sui social, con particolare riferimento a Twitter, non hanno perso occasione per esprimere il loro parere sulla questione:

Quando parlate di Zaniolo perché tirate in ballo, paragonandoli, Dybala? A parte che sono due giocatori completamente diversi, poi se Dybala non rinnoverà non sarà perché arriverà Zaniolo. Sono due trattative slegate. — I Cross di De Sciglio (@simonevitali85) February 28, 2022

zaniolo non ha la metà della qualità di dybala — pepp (@gspgrc) February 28, 2022

Zaniolo lo devi prendere tenendo Dybala — TheCrow (@Skysurfer72) February 28, 2022

dybala per zaniolo manco sotto tortura voi non state bene — SNART ४ // 𝖈𝖗: 𝖐𝖎𝖓𝖌𝖉𝖔𝖒 𝖔𝖋 𝖆𝖘𝖍 (@_giulsz) February 28, 2022

#Zaniolo per sostituire #Dybala neanche sulla carriera di Fifa. Al massimo può venire per sostituire #Bernardeschi, ma non vale mai e poi mai 45/50 milioni — Lorenzo Girolami (@LorenzoGirolam3) February 28, 2022

Zaniolo per Dybala mai nella vita.

Zaniolo per Bernardeschi, dispiace per Fede, ma firmo ora. — Mar (@Mar__J05) February 28, 2022

Zaniolo è un no per me ma non perché si parla di lui come sostituto di Dybala (tra l’altro se il 10 andasse via io cercherei un esterno sinistro piuttosto che un profilo simile) ma è un no in generale. Ha già troppi infortuni alle spalle. — Jimbo (@jimbojingle) February 28, 2022

Zaniolo al posto di Bernardeschi sarebbe un upgrade clamoroso. Zaniolo al posto di Dybala sarebbe un downgrade quasi ai livelli di Kean-Ronaldo. — EL PATRON 🤴🏻 (@elpatron0_) February 28, 2022