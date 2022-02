Clamoroso ritorno alla Juventus | Tifosi scatenati: non lo rivogliono

Il giocatore non sta riuscendo a trovare il campo con continuità nemmeno quest’anno: il ritorno alla Juventus diventa più probabile

Il mercato invernale ha dato nuovo smalto ai bianconeri, tornati ad essere una corazzata temibile guidata da Dusan Vlahovic in attacco: tanto è passato, però, dalle uscite.

Oltre ai colpi in entrata, il grande lavoro di Federico Cherubini si è visto con le uscite. Il dirigente bianconero è riuscito a cedere Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski, che nonostante le indubbie qualità faticavano a trovare la giusta collocazione nel progetto tecnico di Massimiliano Allegri. Oltre ai due giocatori andati al Tottenham di Antonio Conte, anche Aaron Ramsey ha lasciato la Juventus per accasarsi ai Rangers. In estate, però, potrebbe esserci un clamoroso ritorno a Torino, con i tifosi già in subbuglio sui social perché non vorrebbero più vederlo in bianconero.

Calciomercato Juventus, Ramsey ancora in difficoltà | Può tornare a Torino

L’addio di Aaron Ramsey era stato accolto con grande entusiasmo dai tifosi bianconeri, ma anche dagli scozzesi: il gallese a gennaio è passato ai Rangers in prestito fino al termine della stagione. La speranza della Juventus è che l’ex Arsenal possa riuscire a convincere il club scozzese a riscattarlo a suon di grandi prestazioni e tornando a giocare con continuità, ma i piani della società piemontese si stanno infrangendo contro la realtà.

Da quando è arrivato ai Rangers, infatti, Aaron Ramsey ha visto il campo col contagocce. In Premiership il gallese ha giocato solamente solamente 29′, mentre in Europa League i minuti in campo sono stati addirittura quattro. L’unico spezzone di partita più importante che ha giocato l’ex Arsenal è stato in SFA Cup, dove è rimasto in campo per 61′. Insomma, il minutaggio parla chiaro ed il riscatto da parte dei Rangers sembra allontanarsi sempre di più. Il ritorno di Ramsey a Torino al termine della stagione, al momento, appare inevitabile.