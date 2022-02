“Ha firmato il precontratto”: va via gratis, Juventus e Inter a mani vuote

Juventus e Inter devo rinunciare al talento: va via gratis, accordo già raggiunto con il suo nuovo club

Senza rinnovo a pochi mesi dalla fine della stagione. Una situazione che accomuna molti calciatori, anche importanti.

In Italia di casi del genere non ne mancano e coinvolgono anche top club: l’Inter sta per definire il rinnovo di Brovozic, ma deve provare a risolvere anche la questione Perisic, mentre il Milan ha ormai quasi rinunciato a Kessie e deve vedere come finirà la vicenda Romagnoli. In questa situazione c’è anche la Juventus che tra i diversi calciatori in scadenza ha anche il numero 10: Paulo Dybala. Per l’argentino la questione si trascina da mesi e le recenti parole di Arrivabene (“per il rinnovo bisogna essere in due”) non fanno propendere per un accordo imminente. Imminente, invece, sarebbe la scelta di un altro calciatore in scadenza di contratto a giugno e questa volta per le italiane, Juventus e Inter in testa, ma anche Milan e Fiorentina, la decisione presa non le sorride.

Calciomercato Juventus e Inter, scelta fatta: Isco ha firmato

A parlarne è ‘todofichajes.com’, secondo cui Isco avrebbe preso la decisione sul suo futuro. Accostato da tempo ai club italiani, il trequartista in scadenza di contratto del Real Madrid ha scelto di lasciare il ‘Bernabeu’ ma restare in Spagna.

La sua preferenza sarebbe andata al Siviglia, club attualmente secondo nella Liga. Con gli andalusi, sempre secondo quanto riferisce il portale spagnolo, ci sarebbe l’accordo totale tanto che sarebbe stato già siglato il pre-contratto.

Il 29quindi sarebbe pronto ad intraprendere una nuova avventura sempre in Spagna, uscendo dalla lista delle possibili occasioni per le big di Serie A. Niente da fare anche per il Borussia Dortmund, altro club che era attratto dalla possibilità di arrivare al calciatore di Benalmadena senza esborso economico. In stagione l’ex Malaga ha collezionato appena 342 minuti in campo. Troppo pochi per pensare di continuare con i blancos. Così Isco ha scelto: addio al Real Madrid e sì al Siviglia per dimostrare che al Bernabeu hanno sbagliato a non fidarsi troppo di lui.