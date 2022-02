Atalanta-Sampdoria, infortunio nel riscaldamento: cambia la formazione

Tegola nel corso del riscaldamento a pochi minuti dal fischio d’inizio di Atalanta-Sampdoria: infortunio e possibile forfait

Non arrivano belle notizie per l’Atalanta prima della sfida alla Sampdoria. Nel corso del riscaldamento Malinovskyi ha accusato un problema fisico ed è rientrato negli spogliatoi.

Come riferisce ‘DAZN’ non trapelano buone notizie sul calciatore ucraino che non sarà presente nella formazione iniziale per un risentimento muscolare che sarà valutato nelle prossime ore. Necessario quindi un cambio nell’undici scelto da Gasperini (squalificato) con l’inserimento di Pasalic al posto del calciatore ucraino.

Forfait per uno dei calciatori più attesi dal punto di vista emotivo e che era stato al centro anche delle dichiarazioni del dg Marino nel pre-gara.

Atalanta-Sampdoria, Marino su Malinovskyi e Miranchuck

Marino ha parlato del conflitto Russia-Ucraina e dei due calciatori presenti in rosa: Malinovskyi e Miranchuck.

Malinovsvkyi – “Sa che siamo vicini a lui e alla nostra famiglia che vive un momento drammatico come tutta l’Ucraina”.

Miranchuck – “Credo che sia lo specchio lo stato di questi due Paesi. Sono un unico popolo e lo dimostra l’amicizia di questi due ragazzi. Dobbiamo rispettare il loro stato d’animo per questa vicenda che sta segnando il mondo intero. E’ un’amicizia sincera ed è un esempio di ciò che dovrebbe essere”.