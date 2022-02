Spezia-Roma, malinteso e scintille: sale la tensione

Tante occasioni ma per ora ancora nessun gol per la Roma nella trasferta sul campo dello Spezia. Non mancano anche momenti di piccola tensione

Non si sblocca Spezia-Roma, sfida delle ore 18 valida per la 27/a giornata di Serie A. I giallorossi nonostante i favori del pronostico e il vantaggio numerico acquisito al tramonto del primo tempo non riescono a perforare la difesa dei liguri. Resiste il fortino di Thiago Motta al cospetto di una Roma estremamente sprecona ed in grado di collezionare occasioni da gol in serie con i vari Abraham, Pellegrini, Cristante, Veretout e Zaniolo. In particolare i giallorossi hanno anche colpito due legni, uno per tempo, dando solo l’illusione del gol che sbloccherebbe la gara.

La tensione sale quindi col passare dei minuti e si evince anche da alcuni gesti dei calciatori in campo. In particolare c’è stato un malinteso tra Cristante e Abraham che ha portato ad una discussione tattica tra i due. In particolare il centrocampista chiedeva un movimento difensivo all’attaccante, che a sua volta sosteneva che l’uomo in questione da seguire non fosse il suo ma di un compagno.

Volto duro di Cristante prima di lanciare anche un’occhiataccia a Smalling per una palla lanciata male in fallo laterale. Tutto poi tranquillamente rientrato nei ranghi per quelli che di fatto non sono nient’altro che normalissimi momenti di tensione nell’ambito di una gara tirata e che non si sblocca.