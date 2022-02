Spezia-Roma, espulsione Amian: liguri furibondi | Il commento di Marelli

Grandi proteste nel finale del primo tempo di Spezia-Roma: l’espulsione di Amian scatena la reazione dei padroni di casa

Grandi proteste sul finire del primo tempo tra Spezia e Roma. Tutto nasce dall’espulsione di Amian quando mancavano pochi secondi al 45′. Il difensore francese, ammonito cinque minuti prima per una manata al volto di Zalewsky, fa fallo su Pellegrini.

Una trattenuta a metà campo che il direttore di gara punisce con un altro cartellino giallo. Inevitabile l’espulsione tra le proteste vibranti dei calciatori dello Spezia in campo e anche della panchina. Una protesta che dura diversi minuti ma che non fa cambiare idea a Fabbri: ad Amian non resta che abbandonare il terreno di gioco, lasciando la sua squadra in inferiorità numerica.

Marelli a ‘DAZN’ commenta così la decisione del direttore di gara: “Il secondo giallo è il classico episodio da azione potenzialmente pericolosa. Pellegrini avrebbe avuto una ventina di metri liberi. E’ stato molto furbo lui e molto ingenuo Amian. Ma la decisione è ineccepibile: una volta che viene fischiato il fallo non può esserci altra decisione che la seconda ammonizione”.