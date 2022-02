Ibrahimovic si avvicina al rientro in campo in un periodo decisivo per il Milan, che giocherà martedì il derby con l’Inter di Coppa Italia

Non c’è tempo di pensare al pareggio contro l’Udinese e agli errori arbitrali di Marchetti. Il Milan di Stefano Pioli martedì è chiamato a giocare il derby di andata di Coppa Italia, contro l’Inter. Serve ritrovare il vero Milan, diverso da quello ammirato contro l’Udinese, che non è riuscito a fornire una prova convincente.

I rossoneri si sono ritrovati stamani a Milanello per prepare la partita contro i nerazzurri. Riflettori puntati su Zlatan Ibrahimovic, che negli ultimi giorni è finalmente tornato a lavorare sul campo dopo settimane in palestra. Lo svedese vede finalmente la luce e il suo ritorno in squadra non appare lontano. Difficile una sua convocazione contro l’Inter, più realistica una sua presenza contro il Napoli. Oggi – come appreso dalla redazione – ha iniziato a lavorare in gruppo: riscaldamento con la squadra prima di proseguire con il lavoro personalizzato.

L’infiammazione al tendine d’Achille che lo ha tenuto fuori dai campi di gioco dal match dopo la Juventus (praticamente per più di un mese) appare dunque finalmente superato. Ibra si prepara a tornare per dare una mano importante al Milan. Ha voglia di dimostrare di essere ancora il migliore, per zittire ancora una volta gli scettici. Stefano Pioli e i suoi compagni hanno ancora bisogno di lui.