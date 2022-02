Guerra in Ucraina, arriva il comunicato UFFICIALE del Chelsea

Dopo l’addio di Roman Abramovich, arriva il cmunicato ufficiale del Chelsea sulla guerra in corso in Ucraina

L’Europa ripudia la guerra e il Chelsea lo manifesta tramite un comunicato ufficiale. Dopo il congedo del magnate russo Roman Abramovich da presidente del club, reso noto ieri tramite una nota, oggi la società ha voluto chiaramente ribadire lo stop ai delitti in corso in Ucraina dopo l’invasione delle truppe russe comandata da Putin.

Conciso già il titolo del comunicato ufficiale apparso stamane sul sito della squadra londinese: “Club statement on the conflict in Ukraine”, ovvero “Dichiarazione del club sul conflitto in Ucraina”. All’interno dell’articolo si legge: “È stata appena pubblicata la seguente dichiarazione: la situazione in Ucraina è orribile e devastante. I pensieri del Chelsea FC sono per tutti in Ucraina. Tutti in questo club pregano per la pace”.

Chelsea, nuovo comunicato ufficiale dopo l’addio di Abramovich

Nella nota apparsa ieri sul sito dei ‘Blues’ erano riportate anche le parole di Roman Abramovich: “Durante i miei quasi 20 anni di proprietà del Chelsea, ho sempre considerato il mio ruolo di custode del Club, per garantire i successi che possiamo avere oggi e costruire per il futuro. C’è da svolgere un ruolo positivo per le nostre comunità. Ho sempre preso le mie decisioni tenendo a cuore l’interesse del club. Ecco perché oggi sto affidando agli amministratori della Fondazione di beneficenza del Chelsea la gestione e la cura del Club. Credo che attualmente siano nella posizione migliore per prendersi cura degli interessi della società, dei giocatori, dello staff e dei tifosi”.