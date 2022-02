Chelsea, UFFICIALE | Abramovich lascia la gestione del club

Roman Abramovich lascia la gestione del Chelsea, il comunicato ufficiale con le dichiarazioni del magnate russo

Roman Abramovich lascia la gestione del Chelsea. Il magnate russo, proprietario del club londinese da 19 anni, si congeda con un comunicato ufficiale con cui spiega la sua decisione.

Nella nota apparsa sul sito dei ‘Blues’, ecco le dichiarazioni di Abramovich: “Durante i miei quasi 20 anni di proprietà del Chelsea, ho sempre considerato il mio ruolo di custode del Club, per garantire i successi che possiamo avere oggi e costruire per il futuro. C’è da svolgere un ruolo positivo per le nostre comunità. Ho sempre preso le mie decisioni tenendo a cuore l’interesse del club. Ecco perché oggi sto affidando agli amministratori della Fondazione di beneficenza del Chelsea la gestione e la cura del Club. Credo che attualmente siano nella posizione migliore per prendersi cura degli interessi della società, dei giocatori, dello staff e dei tifosi”.

Sulla vicenda, ‘Sky Sports’, in Inghilterra, spiega che la gestione quotidiana del Chelsea non subirà modifiche di rilievo. Demandate alla Chelsea Foundation saranno soltanto le decisioni strategiche di medio e lungo periodo.