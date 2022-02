Firma in arrivo col Milan: “Voglio fare la storia con i rossoneri”

Le dichiarazioni del calciatore che giura il suo amore per il Milan. Ecco le sue parole, che non lasciano davvero dubbi

Rafael Leao si è preso il Milan a suon di goal e non ha alcuna intenzione di mollarlo. Il giovane portoghese ha voglia di scrivere pagine di storie importanti con i rossoneri e intervenendo ai microfoni di DAZN ha spazzato via ogni dubbio, in merito al suo futuro.

Come vi stiamo raccontando da giorni, l’ex Lille ben presto metterà nero su bianco. La firma sul rinnovo è attesa a breve. Una volta risolte, definitivamente, le questioni extra campo, legate allo svincolo dallo Sporting, arriverà la fumata bianca. L’accordo è ormai ad un passo, con Leao che andrà a guadagnare più del triplo, rispetto all’attuale contratto: passerà così da 1,4/1,5 milioni di euro netti, a 4/5 milioni a stagione. La nuova scadenza, invece, sarà fino al 30 giugno 2026.

Milan, Leao vuole i rossoneri: le sue parole

Rafael Leao a Dazn – come detto – non ha usato troppi giri di parole per mostrare il suo legame al Milan: “Voglio fare la storia con il Milan – afferma – Voglio che il mio nome, un giorno, possa stare al Museo del Milan. Ora vediamo, sto bene qua. Il Milan è casa mia, sto qui da tre anni. Ho cominciato a parlare con i miei avvocati, vediamo…”