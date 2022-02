Milan, nuovo colpo di scena | Riprese le trattative con Kessie

Il futuro di Kessie potrebbe vivere un nuovo colpo di scena: ripartono le trattative per il centrocampista del Milan

È tutto ancora da definire il futuro del centrocampista africano, che l’anno prossimo potrebbe giocare ancora in Serie A come invece iniziare una nuova avventura all’estero.

L’unica certezza è rappresentata da Stefano Pioli, che continuerà ad utilizzarlo e ad affidarsi a lui fino al termine della stagione, indipendentemente da quale sarà la sua scelta sul contratto. Il rinnovo con il Milan, ormai, appare come uno scenario difficile da percorrere e l’addio sembra essere inevitabile. In questi giorni, però, sarebbe avvenuto un colpo di scena che potrebbe decidere le sorti di Franck Kessie: sono ripartite le trattative e la firma del contratto potrebbe arrivare.

Calciomercato Milan, Kessie al Barcellona | Ripartono le trattative

Secondo quanto riferito da ‘Sport’, il Barcellona avrebbe ripreso le trattative con l’entourage di Franck Kessie per metterlo a disposizione di Xavi. Il centrocampista ivoriano ha ormai deciso di lasciare il Milan, ma potrebbe lasciare anche la Serie A: Juventus e Inter guardano all’africano per la prossima stagione, ma potrebbero essere in ritardo.

Il giocatore sembra preferire la destinazione catalana, piuttosto che una permanenza in Italia o un trasferimento in Premier League. La volontà di Kessie farà la differenza e il Barcellona sembra essere il club ed il progetto che più di ogni altro può fare breccia nel centrocampista del Milan. L’ivoriano vuole firmare un contratto importante, quello più importante della sua carriera e la scelta sarà molto delicata. Soprattutto se si guarda quanto è successo con Donnarumma, che oggi potrebbe avere dei rimpianti riguardo alla scelta fatta in estate. Con il futuro di De Jong in bilico, Kessie potrebbe essere il grande colpo del Barcellona per il centrocampo e potrebbe arrivare a zero.