Super colpo in regia per Allegri | Fissato il prezzo per l’estate

La Juventus vuole consegnare un grande colpo a centrocampo ad Allegri: fissato il prezzo per uno degli obiettivi più illustri

Il mercato invernale ha riportato i bianconeri ad un livello top in Serie A e i punti stanno iniziando ad arrivare con continuità: l’effetto Vlahovic è immediato.

Massimiliano Allegri ha sempre teorizzato che sono i grandi giocatori a fare la differenza tra una squadra vincente ed una squadra normale, l’impatto dell’attaccante serbo sembra dargli ragione. In estate la Juventus potrebbe ripetere quanto fatto a gennaio, mettendo in piedi un’operazione importante per consegnare al tecnico livornese un grande regista. Mentre la ‘Vecchia Signora’ lavora sul mercato, fissato il prezzo dell’obiettivo illustre e Allegri inizia a farci un pensiero.

Calciomercato Juventus, il sogno si chiama de Jong | Servono 60 milioni

Nel mese di gennaio sulla pagine di Calciomercato.it vi abbiamo raccontato come la Juventus stia pensando a Frenkie de Jong per il centrocampo. L’olandese sarebbe considerato l’uomo giusto da mettere in cabina di regia, permettendo così di liberare Manuel Locatelli e utilizzarlo come mezzala. Da quando è arrivato Xavi, però, l’ex Ajax sta trovando sempre più spazio nell’undici blaugrana e sta ritrovando la forma di un tempo.

Nonostante questo, la volontà del Barcellona sembra essere ancora quello di sacrificarlo sul mercato e di cederlo per incassare un tesoretto importante. Secondo quanto riportato da ‘XCatalunya.cat’, Laporta avrebbe fissato il prezzo di de Jong tra i 60 e i 70 milioni di euro. La Juventus potrebbe decidere di investire il budget estivo sull’olandese, ricreando la coppia con de Ligt che ha fatto la storia dell’Ajax. Un’operazione complicata, ma che potrebbe trovare la strada spianata da parte del Barcellona: anche perché i catalani si sarebbero già mossi per portare Kessie a parametro zero da Xavi. La cessione di de Jong garantirebbe ai blaugrana di muoversi con maggiore forza in altre zone del campo: Allegri ci spera.