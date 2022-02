Ibrahimovic, idee chiare sul futuro: “Ora manca solo una cosa”

Torna a parlare Zlatan Ibrahimovic. Le dichiarazioni dello svedese ad un evento legato al suo libro. L’addio è lontano

Zlatan Ibrahimovic torna a parlare. Lo fa durante l’evento di presentazione degli NFTs tratti dal suo libro Adrenalina – My untold stories.

Lo svedese non ha alcuna intenzione di mollare ed è pronto a tornare a giocare per aiutare il Milan a vincere.

Sì, perché l’attaccante ha le idee chiare, prima di appendere gli scarpini al chiodo vuole tornare ad alzare un trofeo al cielo: Il mio futuro sarà sempre il calcio – afferma Ibrahimovic – Mi dispiace non riuscire a giocare in questo momento, soprattutto ora che la squadra sta andando bene, anche se meno bene nelle ultime due partite. Voglio esserci per aiutare la squadra. Da quando sono arrivato stiamo facendo grandi cose e ora ne manca solo una: vincere un trofeo. Non mollo fin quando non vinco con questa squadra”.

Motivazioni – “Senza sacrificio, senza dare il massimo non si arriva da nessuna parte. Questo libro vuole mandare un messaggio: tutto è possibile.”