Calciomercato Milan, restyling in attacco | Colpaccio in Serie A

Il Milan guarda il calciomercato alla ricerca dei colpi giusti per rinforzare la rosa. Uno di questi potrebbe arrivare direttamente dalla Serie A

Non è un momento fantastico per il Milan, inutile nascondersi. Nonostante i rossoneri non abbiano impegni nelle coppe europee, non sono riusciti a sfruttare i passi falsi di Inter e Napoli.

I pareggi contro Salernitana e Udinese hanno posto qualche interrogativo sulla rosa a disposizione di Stefano Pioli. Guardiamo all’attacco, o meglio alla trequarti. Rafael Leao è in forma smagliante, Brahim Diaz va ancora a corrente alternata, ok Messias, ma Saelemakers ha un po’ abbassato il suo livello di gioco. Ma anche qui è un discorso di continuità. Comunque attenzione a possibili rinforzi sul calciomercato, anche in Italia. E un nuovo nome potrebbe essere quello giusto per Paolo Maldini e soprattutto per le esigenze di Stefano Pioli.

Calciomercato Milan, occhi su Brekalo per la trequarti

Josip Brekalo è in un ottimo momento di forma in Serie A. Il calciatore del Torino oggi non è andato a segno, ma è stato tra gli ultimi ad arrendersi nella sconfitta contro il Cagliari. Poco male, perché nelle precedenti prestazioni, il fantasista ha costantemente creato occasioni e pericoli per i suoi avversari. Salta l’uomo, crea assist e segna pure, un nome che, vista anche la giovane età (è un 1998) non può passare inosservato anche alle big. Per il riscatto, il Torino dovrà sborsare 11 milioni di euro, ma, secondo quanto riporta ‘pianetamilan’, ci sono anche i rossoneri sul ragazzo. Se i piemontesi non dovessero riscattare il trequartista, allora proprio il Milan potrebbe spendere la stessa cifra per portarlo in Lombardia. E rinforzare, quindi, il suo attacco con un elemento di valore e prospettiva.