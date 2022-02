Game over Lukaku, altro ‘messaggio ufficiale’ all’Inter

Non poteva andare peggio il ritorno di Romelu Lukaku al Chelsea dopo la maxi operazione della scorsa estate

E’ un incubo che sembra non aver fine quello che Romelu Lukaku sta vivendo a Londra. Non dal punto di vista economico, ovviamente, visto l’upgrade sostanziale ottenuto la scorsa estate grazie al ritorno al Chelsea. Ma chiaramente sotto l’aspetto sportivo il passo indietro commesso dal centravanti belga è stato notevole.

Dopo essere stato per due stagioni il calciatore più importante dell’Inter e probabilmente uno di quelli che più ha fatto la differenza in Serie A, Lukaku la scorsa estate ha voluto sfidare il suo passato per prendersi una sorta di rivincita con la Premier League e probabilmente anche con lo stesso Chelsea, che in passato non aveva creduto sulle sue qualità. Tornato a Londra con lo status da top player, a seguito di un maxi trasferimento che ha portato 115 milioni di euro nelle casse del club nerazzurro, il belga non ha però trovato l’ambiente che si aspettava. Il feeling con Thomas Tuchel non è praticamente mai scattato e le vecchie difficoltà del campionato inglese hanno fatto riemergere alcuni suoi punti deboli.

Calciomercato Inter, il Chelsea esclude Lukaku dalla finale della Carabao Cup

Al mal di pancia palesato da Romelu Lukaku a seguito della panchina di Champions League contro il Lille, Tuchel sembra non aver fatto una piega. Il tecnico tedesco ha scelto infatti di escludere il belga anche questo pomeriggio nell’attesissima finalissima della Coppa di Lega contro il Liverpool. Un’assenza dal primo minuto che ha il sapore di una bocciatura definitiva e che riapre il dibattito sul futuro dell’attaccante.

Il rapporto con i tifosi ‘Blues’, poi, si è inclinato definitivamente nelle ultime settimane. E non è un caso se alla notizia della panchina di questo pomeriggio di Big-Rom, sono arrivati soltanto commenti positivi sui social dai tifosi inglesi nei confronti della scelta di Tuchel. Com’è noto, Lukaku vorrebbe tornare all’Inter già dalla prossima estate, anche se i contorni economici rendono quasi impossibile la suggestione di mercato. Anche se, dopo l’addio di Abrahmovic dalla presidenza dopo 19 anni, nulla è da escludere sul mercato del Chelsea.